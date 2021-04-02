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суббота, 03 апреля 2021 21:10

Сколько стоят самые маленькие квартиры в крупных городах

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Сколько стоят самые маленькие квартиры в крупных городах
В Киеве стоимость однокомнатной квартиры площадью 42 кв. м обойдется в 1,4 млн грн. Фото:

Цены на самые маленькие однокомнатные квартиры в густонаселенных городах колеблются от 913 тыс. грн до 1,4 млн грн.

Такие данные по жилью в новостройках обнародовали на ЛУН.

В Киеве стоимость однокомнатной квартиры площадью 42 кв. м обойдется в 1,4 млн грн. За двухкомнатную с метражом 64,5 кв. м придется заплатить 1,9 млн грн. Трехкомнатная будет стоить 2,7 млн грн. Ее площадь составит около 90 кв. м.

В Одессе однокомнатная квартира в новостройке будет стоить около 913 тыс. грн. Ее средний размер - 35,1 кв. м. Двухкомнатная квартира обойдется в 1,5 млн грн. Ее площадь - 60,7 кв. м. Трехкомнатная с 89 "квадратами" будет стоить 2,1 млн грн.

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Львовская однокомнатка площадью 43,8 кв. м обойдется в 1 млн грн. Средняя цена двухкомнатной из 65 кв. м составит 1,5 млн грн. Трехкомнатной с метражом 89,1 кв. м - 1,9 млн грн.

В марте 2021 года средняя стоимость квадратного метра в новостройках Киева снизилась. По сравнению с февралем, цена опустилась на 6% и составила 31 тыс. грн. за кв. м.

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