Сколько стоят ранние овощи и зелень: актуальные цены

Ранние овощи подешевели через закрытые рынки, торгующие в розницу. Фото: pexels.com

В Украине ранние салатные овощи стоят дешевле, чем в аналогичный период прошлого года. Их в основном продают на оптовых рынках. Те, которые торгуют в розницу, на время карантина закрыли.

Помидоры стоят 35-45 грн/кг. Редис продают по 10-12 грн/кг, передает "Інфо-Шувар".

"Огурец за неделю немного подорожал в опте - до 20 гривен за килограмм. В то же время цена значительно ниже по сравнению с апрелем прошлого года", - говорит эксперт плодоовощного рынка Татьяна Гетьман.

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Капуста белокочанная стоит 12 грн/кг. Пекинскую продают по 16 грн/кг. Перец херсонский - 150 грн/кг. Кабачок в опте стоит 32 грн/кг.

Салат продают по 12 грн/кг, руколу - 60 грн/кг, шпинат - 40 грн/кг. Щавель стоит 30 грн/кг, а укроп - 70 грн/кг.

В Украине 80% всей плодоовощной продукции сбывают через базары. На супермаркеты приходится не более 20%. В этом году из-за карантина большинство базаров временно закрыли. Фермерам нигде сбывать свою продукцию, поэтому цена упала. Часть урожая приходится выбрасывать.