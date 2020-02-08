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суббота, 08 февраля 2020 10:10

Сколько стоит заправить авто 8 февраля

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Сколько стоит заправить авто 8 февраля
Литр бензина А-95 стоит в среднем 26,70 гривен. Фото: https://today.ua

В течение недели автогаз на заправках подешевел на 37 коп. Дизтопливо и бензин в среднем на 25 коп.

8 февраля литр бензина А-95 стоит в среднем 26,70 грн. В зависимости от заправок, цена на горючее колеблется от 22,45 грн до 28,95 грн, передает ТСН.

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Литр дизельного топлива обойдется в среднем 26,13 грн. Цены колеблются от 22,45 грн до 29,80 грн на заправках разных сетей.

Средняя стоимость автогаза - 11,92 грн. Минимальная цена - 10,85 грн, максимальная - 12,99 грн.

На рынке топлива в ближайшее время стоимость бензина и дизтоплива меняться не будет. В то же время автогаз продолжит дешеветь.

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Дата
08
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