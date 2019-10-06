Сколько стоит заправить авто 6 октября

За неделю на украинских АЗС средние цены на дизельное топливо и бензин не изменились. Автогаз подешевел.

6 октября литр бензина категории А-95 стоит в среднем 29,04 грн. В зависимости от заправок, цена на топливо колеблется от 26,59 грн до 31,49 грн. сообщает ТСН.

Литр дизельного топлива обойдется водителям в среднем в 27,43 грн. Цены на АЗС отличаются от 24,95 грн до 29,90 грн.

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Газ для автомобилей стоит в среднем 11,82 грн. Минимальная стоимость на сетевых АЗС - 11,15 грн, максимальная - 12,49 грн.