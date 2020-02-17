Сколько стоит валюта 18 февраля

Доллар и евро не изменились в курсах Нацбанка. Фото: РБК-Україна

Национальный банк Украины на 18 февраля установил курс доллара на уровне 24,44 грн. Это столько же, как было вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро также не изменился. Стоит 26,49 грн.

Курс российского рубля - 38 коп.

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В обменниках доллар покупают по 24,31 грн. Продают по 24,36 грн.

За евро предлагают 26,48 грн. Продают по 26,51 грн.

Российский рубль скупают по 37 коп. Продают по 38 коп.

По оптимистическим прогнозам, 2020-го курс валют составит 24 грн. Среднегодовой курс прогнозируется на уровне 27 грн.