Сколько стоит и почему дорожает доллар

В населения доллары покупают по 26,10-26,57 грн/долл. Фото: Погляд

В Украине стремительно дорожает доллар. С начала недели окреп на 21 коп. На 30 мая официальный курс доллара составляет 26,68 грн.

Чтобы поддержать гривну, Национальный банк впервые за долгое время вышел продавать валюту. В среднем потратил на межбанке около $20 млн. Продавал доллар по 26,69 грн. Благодаря этому американская валюта на межбанке не выросла выше 26,80 грн, передает ubr.ua.

Также поднялся наличный курс доллара - до 26,65-26,80 грн. В Приватбанке и Ощадбанке валюту продавали по 26,65-26,70 грн/долл. Укрсиббанк, Правэкс Банк, Укргазбанк, Кредобанк, Альфа и Креди Акриколь Банк предлагали доллар по 26,80 грн.

У населения покупали валюту по 26,10-26,57 грн/долл.

Доллар подорожал из-за нежелания корпораций продавать доллар после получения возмещений НДС от государства. Бизнес конвертирует только 30% текущей выручки, 70% придерживает на потом. Кроме того, доллар активно скупают банки, чтобы увеличить резервы. Также в конце месяца бизнесу надо рассчитываться по своим обязательствам.

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На рост валюты повлияло предложение Игоря Коломойского объявить дефолт в стране и заявление Нацбанка о готовности признать Приватбанк неплатежеспособным. Кроме того, иностранные инвесторы перестали активно скупать государственные облигации.

"30 мая валютная торговля на межбанке откроется в рамках 26,73-26,80 гривен за доллар. Если нерезиденты увеличат валютные продажи, то может гривна и укрепится. Но если этого не произойдет, доллар может снова дорожать до 26,90 27,00 гривен", - пояснил банкир Юрий Гриненко.

Национальный банк Украины на 30 мая установил курс доллара на уровне 26,68 грн. Это на 28 коп. больше, чем было вчера. Евро подорожал на 21 коп. Стоит 29,76 грн. Курс российского рубля - 41 коп.