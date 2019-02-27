Сколько стоит доллар в последний день зимы

Доллар подорожал на 1 коп. Фото: Главком

Национальный банк Украины на 28 февраля установил курс доллара на уровне 26,99 грн. Это на 1 коп. больше, чем было вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подорожал на 8 коп. Стоит 30,73 грн.

Курс российского рубля - 40 коп.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Неутешительная статистика: на чем экономят украинцы

В обменниках доллар покупают по 26,91 грн, продают по 26,97 грн.

За евро предлагают 30,55 грн. Продают по 30,62 грн.

Российский рубль скупают и продают по 40 коп.

Нацбанк анонсировал 2 сценария, по которым проведет стресс-тестирование украинских банков. Базовый сценарий предполагает рост ВВП Украины на 2,5%. Замедление инфляции до 6,3%. Доллар будет стоить не более 31,7 грн. В то же время по пессимистическому сценарию курс валют вырастет до 37 грн за долл. Инфляцию прогнозируют на уровне 15,8%.