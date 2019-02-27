Сколько стоит доллар в последний день зимы

 
Ексклюзивы
1/5
Аваков не хочет переизбрания Порошенко
Аваков не хочет переизбрания Порошенко
1 Просмотров: 2106
Как не платить коммунальные, рассказал немецкий эксперт
Как не платить коммунальные, рассказал немецкий эксперт
Просмотров: 999
"Держаться за Крым до последнего" - Казарин о том, когда вернем полуостров
"Держаться за Крым до последнего" - Казарин о том, когда вернем полуостров
1 Просмотров: 711
Скандал с оборонкой будет преследовать Порошенко до дня выборов
Скандал с оборонкой будет преследовать Порошенко до дня выборов
1 Просмотров: 1764
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
Просмотров: 1350
Каждая церковь должна выбрать: идти на поводу у России или придерживаться канонов
Каждая церковь должна выбрать: идти на поводу у России или придерживаться канонов
Просмотров: 702
Игорь Кондратюк о Maruv: "зрители не увидят ничего, кроме обнаженного тела"
Игорь Кондратюк о Maruv: "зрители не увидят ничего, кроме обнаженного тела"
3 Просмотров: 2979
Штрафы, штатные работники вместо ФЛП: какие изменения готовят к трудовому законодательству
Штрафы, штатные работники вместо ФЛП: какие изменения готовят к трудовому законодательству
Просмотров: 1530
Как избавиться от ям на дорогах
Как избавиться от ям на дорогах
Просмотров: 531
"Будет рассказывать украинцам, что Путин предлагал ей звезду с Кремля" - эксперт о Maruv
"Будет рассказывать украинцам, что Путин предлагал ей звезду с Кремля" - эксперт о Maruv
Просмотров: 2007
Фото
Все фото
4
7
3
8
4
Что украинцы дарят на праздники
Что украинцы дарят на праздники
Не дают работать: железорудные комбинаты пожаловались Гройсману на Укрзализныцю
Не дают работать: железорудные комбинаты пожаловались Гройсману на Укрзализныцю
Нацбанк выпустит 20 грн из серебра
Нацбанк выпустит 20 грн из серебра
Как выглядит самая дорогая елка Украины
Как выглядит самая дорогая елка Украины
ХТЗ Ярославского имеет перспективы выхода на европейские рынки - представительство ЕС
ХТЗ Ярославского имеет перспективы выхода на европейские рынки - представительство ЕС
Видео
Все видео
Продажа авто и аренда: СМИ рассказали о бизнесе скандального друга Порошенко
Продажа авто и аренда: СМИ рассказали о бизнесе скандального друга Порошенко
Отказали в субсидии: обнародовали шокирующие цифры
Отказали в субсидии: обнародовали шокирующие цифры
Украинское крылатое оружие впервые представили на международном рынке
Украинское крылатое оружие впервые представили на международном рынке
Какой будет гривна после выборов: прогноз Ющенко
Какой будет гривна после выборов: прогноз Ющенко
Украинцы держат в стеклянных банках $100 млрд. Это 20 помощей МВФ
Украинцы держат в стеклянных банках $100 млрд. Это 20 помощей МВФ
Интервью
1/5
Как не платить коммунальные, рассказал немецкий эксперт
Как не платить коммунальные, рассказал немецкий эксперт
Просмотров: 999
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
Просмотров: 1350
"Не будет кавалерийской атаки НАТО на Россию" - аналитик Atlantic Council
"Не будет кавалерийской атаки НАТО на Россию" - аналитик Atlantic Council
1 Просмотров: 1314
"Ежемесячно платим 3,5 тысячи долларов за интернет. Хватает на письма и скайп" - как делается украинская наука на полюсе
"Ежемесячно платим 3,5 тысячи долларов за интернет. Хватает на письма и скайп" - как делается украинская наука на полюсе
Просмотров: 4275
"Мы нескольких сотнях метров от оккупантов и они могли нас расстрелять сразу"
"Мы нескольких сотнях метров от оккупантов и они могли нас расстрелять сразу"
Просмотров: 2952
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
25 февраля 2019
3 Просмотров: 1233
Продати піаніно
Точно пригадую, що я впирався як міг. Вісім років тому дружина вирішила, що донька — майбутній музикант. — Треба купити піаніно, ...
четверг, 28 февраля 2019 07:10

Сколько стоит доллар в последний день зимы

  Комментировать
Сколько стоит доллар в последний день зимы
Доллар подорожал на 1 коп. Фото: Главком

Национальный банк Украины на 28 февраля установил курс доллара на уровне 26,99 грн. Это на 1 коп. больше, чем было вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подорожал на 8 коп. Стоит 30,73 грн.

Курс российского рубля - 40 коп.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Неутешительная статистика: на чем экономят украинцы

В обменниках доллар покупают по 26,91 грн, продают по 26,97 грн.

За евро предлагают 30,55 грн. Продают по 30,62 грн.

Российский рубль скупают и продают по 40 коп.

Нацбанк анонсировал 2 сценария, по которым проведет стресс-тестирование украинских банков. Базовый сценарий предполагает рост ВВП Украины на 2,5%. Замедление инфляции до 6,3%. Доллар будет стоить не более 31,7 грн. В то же время по пессимистическому сценарию курс валют вырастет до 37 грн за долл. Инфляцию прогнозируют на уровне 15,8%.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Сколько стоит доллар в последний день зимы». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
28
февраля

Об открытии структуры ДНК ученые объявили в пабе

Тимошенко напомнили фотографию с российским послом

Самое больше яйцо снесла курица итальянской породы

Самое читаемое
Любомир Гузар в детстве, во время венчания и застолья - показали жизнь Блаженнейшего в фотографиях
Любомир Гузар в детстве, во время венчания и застолья - показали жизнь Блаженнейшего в фотографиях
33
 Просмотров: 43158
Как изменилась Екатерина Кухар за 10 лет
Как изменилась Екатерина Кухар за 10 лет
7
 Просмотров: 22597
Вырезали, сварили и вернули на место: украинские врачи провели уникальную операцию
Вырезали, сварили и вернули на место: украинские врачи провели уникальную операцию Просмотров: 22032
Прощай, немытая Россия: украинцы перестали ездить к оккупанту
Прощай, немытая Россия: украинцы перестали ездить к оккупанту 1 Просмотров: 13699
Кофейная кожа и блестящий взгляд: показали настоящих индийских красавиц
Кофейная кожа и блестящий взгляд: показали настоящих индийских красавиц
15
 Просмотров: 11691
Экономика
Как изменится стоимость бензина в ближайшее время
Как изменится стоимость бензина в ближайшее время
 Просмотров: 945
Объяснили, где и как субсидию получить деньгами
Объяснили, где и как субсидию получить деньгами Просмотров: 423
Новая модель энергорынка делает невозможным монополизм - эксперт
Новая модель энергорынка делает невозможным монополизм - эксперт Просмотров: 135
Коммунальные услуги подорожают
Коммунальные услуги подорожают 3 Просмотров: 2403
Доллар по 37 и гиперинфляция: Нацбанк проверяет банки
Доллар по 37 и гиперинфляция: Нацбанк проверяет банки Просмотров: 3357
Больше всего комментируют
13
Порошенко заговорил о полномасштабной войне с Россией
9
Украина не будет участвовать в Евровидении-2019
8
Freedom-jazz girls band отказались участвовать в Евровидении
7
Газ может подешеветь в 2 раза
4
Кабмин озвучил безотлагательное решение об украинских артистах в России
Голосов: 19716
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua