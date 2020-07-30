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четверг, 30 июля 2020 11:29

Сколько стоит доллар в обменниках

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Сколько стоит доллар в обменниках
Национальный банк Украины на 30 июля установил курс доллара на уровне 27,68 грн. Фото: pexels.com

В четверг, 30 июля в обменниках гривна укрепилась к доллару на 10 коп.

Обменники покупают доллары по 27,5 грн. За евро предлагают 32 грн, передает Уніан.

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В то же время приобрести евро стоит 32,6 грн. По сравнению с прошлыми сутками обменный курс не изменился.

Национальный банк Украины на 30 июля установил курс доллара на уровне 27,68 грн. Это столько же, как было вчера. Евро подорожал на 1 коп. Стоит 32,46 грн.

В макропрогнозе Кабмина на конец 2021 года ожидают курс валют на уровне 28,8 грн/долл.

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