Сколько стоит доллар после длинных выходных

Национальный банк Украины на 15 октября установил курс доллара на уровне 24,53 грн. Это столько же, как было перед выходными.
Сообщает сайт НБУ.
Евро подорожал на 4 коп. Стоит 27,09 грн.
Курс российского рубля - 38 коп.
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В обменниках доллар покупают по 24,71 грн. Продают по 24,84 грн.
За евро предлагают 26,95 грн. Продают по 27,28 грн.
Российский рубль скупают по 37 коп. Продают по 38 коп.
В бюджете-2019 доллар к концу года заложили на уровне 29,4 грн. В то же время в проекте бюджета на 2020 год говорится о курсе на уровне 28,2 грн/долл.
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