Сколько стоит доллар после длинных выходных

Доллар стоит 24,53 грн. Фото: mind.ua

Национальный банк Украины на 15 октября установил курс доллара на уровне 24,53 грн. Это столько же, как было перед выходными.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подорожал на 4 коп. Стоит 27,09 грн.

Курс российского рубля - 38 коп.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В НБУ рассказали, сколько изъяли мелких монет

В обменниках доллар покупают по 24,71 грн. Продают по 24,84 грн.

За евро предлагают 26,95 грн. Продают по 27,28 грн.

Российский рубль скупают по 37 коп. Продают по 38 коп.

В бюджете-2019 доллар к концу года заложили на уровне 29,4 грн. В то же время в проекте бюджета на 2020 год говорится о курсе на уровне 28,2 грн/долл.