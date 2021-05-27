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пятница, 28 мая 2021 07:10

Сколько стоит доллар перед выходными

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Сколько стоит доллар перед выходными
Доллар подешевел на 2 копейки. Фото: pexels.com

Национальный банк Украины на 28 мая установил курс доллара на уровне 27,52 грн. Это на 2 коп. меньше, чем было вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подешевел на 11 коп. Стоит 33,56 грн.

Курс российского рубля - 37 коп.

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В обменниках доллар покупают по 27,43 грн. Продают по 27,51 грн.

За евро предлагают 33,37 грн. Продают по 33,50 грн.

Российский рубль покупают по 36 коп., Продают по 37 коп.

Доллар стремительно начал дорожать с 9 марта 2020-го. До этого преимущественно дешевел. Меньше всего стоил в сентябре 2019-го - 24,08 грн.

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Дата
28
мая

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