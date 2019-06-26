Сколько стоит доллар и евро перед выходными

Доллар подешевел на 3 коп. Фото: politeka.net

Национальный банк Украины на 27 июня установил курс доллара на уровне 26,16 грн. Это на 3 коп. меньше, чем было вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подешевел на 9 коп. Стоит 29,73 грн.

Курс российского рубля - 41 коп.

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В обменниках доллар покупают по 26,09 грн, продают по 26,14 грн.

За евро предлагают 29,50 грн. Продают по 29,60 грн.

Российский рубль скупают и продают по 40 коп.

До 2020 года доллар в Украине подорожает до 30,6 грн. В конце 2019-го американская валюта в среднем будет стоить 28,8 грн/долл, говорится в исследовании международного рейтингового агентства Fitch.