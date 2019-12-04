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четверг, 05 декабря 2019 07:10

Сколько стоит доллар 5 декабря

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Сколько стоит доллар 5 декабря
Доллар не изменился в курсах Нацбанка. Фото: tsn.ua

Национальный банк Украины на 5 декабря установил курс доллара на уровне 23,93 грн. Это столько же, как было вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подорожал на 1 коп. Стоит 26,50 грн.

Курс российского рубля - 37 коп.

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В обменниках доллар покупают по 23,90 грн. Продают по 23,96 грн.

За евро предлагают 26,36 грн. Продают по 26,48 грн.

Российский рубль скупают по 36 коп. Продают по 37 коп.

По оптимистическим прогнозам в следующем году курс валют составит 24 грн/долл. Среднегодовой курс прогнозируется на уровне 27 грн/долл.

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