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понедельник, 13 мая 2019 07:10

Сколько стоит доллар 13 мая

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Сколько стоит доллар 13 мая
Доллар и евро не изменились после выходных. Фото: Кореспондент

Национальный банк Украины на 13 мая установил курс доллара на уровне 26,20 грн. Это столько же, как было перед выходными.

Сообщает сайт НБУ.

Евро не изменился. Стоит 29,42 грн.

Курс российского рубля - 40 коп.

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В обменниках доллар покупают по 26,36 грн, продают по 26,42 грн.

За евро предлагают 29,51 грн. Продают по 29,60 грн.

Российский рубль скупают по 39 коп. Продают по 40 коп.

В Украине в апреле наличной валюты купили на $115,4 млн больше, чем продали. Уже второй месяц подряд население покупает валюты больше, чем продает. В апреле купили $1,205 млрд, продали - $1,089 млрд.

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Дата
13
мая

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