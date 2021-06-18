Сколько стоит арендовать дачу

Больше всего ищут для аренды загородные таунхаусы, части домов и дачи. Фото: pixabay.com

Аренда части дома летом обойдется минимум 5,5 тыс. грн в месяц, дачи - 9,7 тыс. Снять коттедж будет стоить 34 тыс. грн. Больше всего украинцы интересуются недвижимостью на лето под Киевом и Одессой.

Сейчас больше всего ищут для аренды загородные таунхаусы, части домов и дачи. Средняя стоимость - 8,7 тыс. грн/мес. Самые дешевые варианты жилья предлагают в Херсонской и Запорожской областях - от 1,5 тыс. грн, Черниговской и Полтавской областях - от 2,5 тыс.

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Средняя цена аренды дач по Украине - 9,7 тыс. грн. В Запорожской области будет стоить 2 тыс. грн/мес, Черкасской -5,5 тыс, Харьковской - 6 тыс. Вблизи Одессы аренда дачи стоит 27 тыс. грн в месяц в среднем, по данным OLX Недвижимость.

Средняя цена таунхауса по Киевской области - 30 тыс. грн, коттеджа - 34 тыс. Бюджетные варианты есть в Ивано-Франковской и Львовской областях - 7-11 тыс. грн. Самые дорогие коттеджи сдают вблизи городов-миллионников, в среднем стоят 28-72 тыс. грн.

В мае дешевле всего в Киеве стоила аренда 1-комнатной квартиры площадью 36 м² на ул. Героев Небесной Сотни. Жилье сдали за 5600 грн.