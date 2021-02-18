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четверг, 18 февраля 2021 13:51

Сколько средств и в какие страны перевели украинцы в прошлом году

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Сколько средств и в какие страны перевели украинцы в прошлом году
В 2020-м году украинцы осуществили переводы в пределах электронного лимита в 81 страну мира. Фото: unsplash

В прошлом году украинцы, переводили деньги за границу в пределах электронной лимитов, которые в среднем выводили по €90-100 тыс.

Около 1,2 тыс. граждан перевели из Украины €117 млн. Это 43% от общего объема средств, отправленных за границу с помощью электронной лимитов, пишет "Минфин".

Еще 13,7 тыс. физических лиц перечислили на зарубежные валютные операции €273,6 млн. Операции на €70-90 тыс. совершили 395 человек на общую сумму в €32,1 млн.

Наиболее популярными оказались сделки на сумму менее €70 тыс. Их заключили 12,2 тыс. человек, то есть почти 90% всех пользователей электронной лимитов. Они перечислили за границу €124,5 млн, или 45%.

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По данным НБУ, в 2020-м году украинцы осуществили переводы в пределах электронного лимита в 81 страну мира:

- в США перечислили €87,1 млн в эквиваленте - то есть 31,9% от общей суммы переводов,

- в Испанию - €28,7 млн - 10,5%,

- на Кипр - €24,2 млн - 8,8%,

- в Польшу - €19,2 млн - 7%,

- в Швейцарию - €14,1 млн - 5,2%.

По состоянию на январь-декабрь 2020 года заробитчане перевели в Украину $12 121 млрд, что на $200 млн больше, чем 2019-го.

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