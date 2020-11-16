Сколько штрафов стянула таможня с начала года

Таможня отчиталась о своей деятельности. Фото: УП

Таможня за январь-октябрь 2020 обнаружила и прекратили более 12 тыс. Нарушений таможенных правил на сумму 2,2 млрд грн.

Это на 155 млн грн больше, чем за аналогичный период 2019 года, сообщает Государственная таможенная служба.

"Непосредственно таможнями рассмотрено 3,3 тыс дел о нарушении таможенных правил и наложено штрафов на сумму 134 млн грн. На рассмотрение в суд передано 9,4 тыс дел о нарушении таможенных правил на сумму почти 1,97 млрд грн. Количество переданных дел увеличилось на 55% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года", - говорится в сообщении.

По результатам рассмотрения дел судами собрали штрафов на сумму 775 млн. грн. Это на 21% больше показателя 2019 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Эксперт назвал ключевую проблему бюджета-2021

"Самыми резонансными случаями выявления нарушений таможенных правил и контрабанды в 2020 году остаются: попытка ввоза 112 кг кокаина в порту "Южный", стоимость наркотика на черном рынке составляет почти 500 млн грн (сентябрь 2020, Одесская таможня) попытка ввоза на пункте пропуска "Ужгород" мобильных телефонов, планшетов и других устройств на общую сумму более 93 млн грн (июнь 2020, Закарпатская таможня) попытка ввоза в Одесском порту 750 тыс пачек сигарет без акцизных марок на 12 млн грн (июнь 2020, Одесская таможня)", - добавили в Гостаможслужбе.

Верховная Рада не сможет принять проект государственного бюджета на 2021 в установленный Бюджетным кодексом срок.