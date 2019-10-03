Сколько потратил Нацбанк, чтобы поддержать курс гривны

Гривна дешевела в марте, мае. Далее курс перешел к постепенному укреплению. Фото: Depositphotos

С начала недели Национальный банк выкупил $200 млн, чтобы сгладить резкие колебания курса гривны.

"Предложение валюты уменьшилось, а спрос на нее несколько вырос. Однако такие колебания не обусловленные появлением новых фундаментальных факторов и вызванные прежде всего психологическими факторами", - пояснили в НБУ, пишет "Інтерфакс-Україна".

В течение года ситуация на рынке была благоприятной. Правда были отдельные периоды, когда гривна обесценивалась. Например, в марте или мае. Далее национальная валюта перешла к постепенному укреплению.

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В Нацбанке отмечают, что золотовалютных резервов достаточно, чтобы сгладить текущие колебания на валютном рынке. Они составляют $21-22 млрд.

В сентябре благодаря ревальвации гривны регулятору удалось наростить международные резервы на $930 млн. С начала этого года чистая покупка валюты составила около $3,7 млрд. Это почти в 1,4 раза больше, чем в 2017-2018 годах.

С начала года курс гривны укрепился более чем на 10%. В то же время с начала октября доллар начал дорожать. НБУ на 3 октября установил курс доллара на уровне 24,85 грн. На 30 сентября "американец" стоил дешевле всего с января 2016 года - 24,08 грн.