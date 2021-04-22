Сколько пенсионеров в Украине живут за чертой бедности

Пенсионеры часто спрашивают, как можно прожить на 2189 грн. Фото: Елена Луценко

77% пенсионеров в Украине находятся за чертой гуманитарной бедности, заявила Уполномоченная Верховной Рады по правам человека.

"Граждане обращаются, спрашивают — как прожить на 2189 гривен, если фактически нужно хотя бы 4714. Юридический прожиточный минимум в Украине вдвое меньше, чем фактический", — рассказала Людмила Денисова в интервью РБК-Украина.

В прошлом году офис получил много обращений по поводу оплаты труда, размера пенсий.

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"В 2020 году задолженность по зарплате выросла до 3,13 миллиарда гривен, а была — 2,4 миллиарда. Три года не заседала комиссия при Кабмине по решению этого вопроса. Только после нашего вмешательства Кабмин создал межведомственную рабочую группу. Она в конце октября собралась, чтобы как-то отработать этот вопрос. Но до его решения еще далеко", — добавила Денисова.

Украинцы смогут получать 7 тыс. грн пенсии, если одновременно будут работать две системы выплат — солидарная и накопительная.