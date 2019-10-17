Сколько пенсионеров получают меньше 1500 грн

Средняя пенсия украинцев составляет 3019 грн. Фото: Depositphotos

В Украине насчитывается 11,35 млн пенсионеров. Почти половина ежемесячно получают 1,5-2 тыс. грн. 75 тыс. граждан имеют меньше этой суммы.

Пенсию свыше 10 тыс. грн получают 245 тыс. человек, пишет Сегодня.

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Работающих пенсионеров насчитывается более 2,5 млн человек.

Средняя пенсия украинцев составляет 3019 грн. С июля по сентябрь выплаты по возрасту выросли на 7 грн - до 3016 грн.

В Украине насчитывается 1078 пенсионеров в возрасте от 100 лет. Это самое большое количество за всю историю существования Пенсионного фонда Украины.