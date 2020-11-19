Сколько нужно потратить на подготовку авто к зиме: обзор цен

"Дворники" на зиму обойдутся в 250 грн, а новое масло - в 400 грн. Фото:

Купить одну шину можно в среднем за 1500 грн. Вариантов купить подержанный комплект в 7 раз больше, чем новый.

"Дворники" на зиму обойдутся в 250 грн, а новое масло - в 400 грн, говорится в обзоре цен от OLX.

Перед зимой советуют проверить систему охлаждения на наличие механических повреждений и проконтролировать уровень антифриза. Если его нужно купить, в среднем бутылка стоит 300 грн, сообщают эксперты.

"Двигатель тоже требует проверки и подготовки. Для уверенности в его исправной работе во время холодов могут понадобиться самодельные утеплители и одеяла для двигателя. Желательно подобрать смазку нужной вязкости - зимой лучше останавливаться на меньшей. Осенью оно стоило в среднем 400 грн за бутылку", - говорят аналитики.

Советуют проверить топливную систему, чтобы избежать образования конденсата. В зимний период для профилактики последствий следует держать уровень топлива в баке выше среднего. А для старших авто можно залить в топливо присадки для очистки от грязи и коррозии. Выбрать необходимую в сентябре-октябре можно было в среднем за 400 грн.

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"Чтобы быть уверенным, что несмотря на холода ваше авто всегда заведется, выполните проверку аккумулятора на исправность. Также можно заменить свечи. Для холодных дней специалисты рекомендуют свечи зажигания с электродом из иридия из-за их удачной конструкции. Они стоят в среднем 250 грн", - говорят эксперты.

В случае снежной зимы может потребоваться кузовной чехол, который уменьшит время очистки машины от осадков. Купить его можно за 250 грн/шт. Для дополнительной очистки авто лучше запастись щеткой, чтобы сметать снег, и скребком, чтобы очищать лед. Осенью такой набор продавали за 85 грн.

Зимой, кроме обязательной аптечки, советуют держать в багажнике "экстренный набор" на случай экстремальных холодов. Цены на него следующие:

лопата - 270 грн;

цепи противоскольжения - 550 грн;

рабочие рукавицы - в среднем за 100 грн;

трос для буксировки - 170 грн;

пусковые провода - 175 грн.

В случае непредвиденных ситуаций советуют держать в машине небольшой сосуд с песком и соль, чтобы посыпать ими дорогу и машина могла тронуться в особо скользком месте.

В октябре украинцы купили более 80,9 тыс. подержанных авто. Это один из самых высоких показателей этого года.