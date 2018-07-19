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четверг, 19 июля 2018 16:06

Сколько нелегальных обменников валюты работает в Украине

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Сколько нелегальных обменников валюты работает в Украине
Нелегальные обменники работали в Днепропетровской, Донецкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Киевской, Львовской, Ровенской, Харьковской, Черкасской областях и в Киеве. Фото: Кореспондент

Нацбанк обнаружил 39 нелегальных пунктов обмена валют в разных областях Украины.

Регулятор в первом полугодии текущего года совершил 506 проверок пунктов по обмену валюты. Проверки проводились в Киеве, Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Кропивницкой, Львовской, Одесской, Полтавской, Ривненской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой областях, сообщили в пресс-службе НБУ.

Нелегальные обменники работали в Днепропетровской, Донецкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Кропивницкой, Киевской, Львовской, Ривненской, Харьковской, Черкасской областях и в Киеве.

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Во время проверки регулятор зафиксировал недостатки: непредоставление материалов на письменный запрос уполномоченного работника НБУ, осуществление обмена валют без документального оформления, несоответствие остатков наличных средств в кассе бухгалтерским документам.

Соответствующую информацию Нацбанк передал правоохранителям.

У клиентов ПриватБанка мошенники снова начали выманивать деньги. Присылают фейковые сообщение о пополнении банковского счета. Чтобы узнать подробную информацию о средствах, владельцу карты предлагают перейти по ссылке, которая ведет на фальшивую квитанцию ​​с фишинговым сайтом.

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