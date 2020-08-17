Сколько наличных украинцы сняли через кассы супермаркетов

"На руки" на кассе можно получить 500 грн за один раз. Фото: pixabay.com

Клиенты Приватбанка сняли 3,9 млн грн наличных на кассах супермаркетов.

Услуга "Деньги на кассе" действует в супермаркетах "Сильпо", Varus и "Фора", сообщила пресс-служба Приватбанка.

С 1 августа услугой воспользовались 15 тыс. клиентов. В среднем снимали 280 грн. А средний чек покупки составлял 85 грн.

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"На руки" можно получить не более 500 грн за один раз. Сумма не зависит от стоимости приобретенного товара в супермаркете.

Подтвердить операцию предлагают введением PIN-кода банковской карты пользователя.

В июне 2020-го Приватбанк запустил услугу выдачи наличных на кассах магазинов через терминал. В конце июля аналогичную услугу ввел Ощадбанк. В августе - Укрэксимбанк. Подобный сервис работает в банках Польши, Чехии, Германии.