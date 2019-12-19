Сколько можно заработать на новогодних праздниках

Традиционно во время новогодних праздников и сразу после них количество вакансий уменьшается на 10-15%. Правда больше появляется предложений временной или проектной работы.

В этом году больше всего предложений на рынке труда перед праздниками для продавцов в магазине, специалистов торгового зала и специалистов выдачи товара, кассиров-операционистов, водителей и курьеров, менеджеров-организаторов, фотографов, аниматоров и дизайнеров, пишет hh.ua.

Автор: hh.ua Зарплата зависит от количества отработанных часов.

Такую работу преимущественно предлагают работникам без опыта, или с минимальным стажем. Зарплата зависит от количества отработанных часов. Так, за час раздачи листовок обещают 50-150 грн, работы кассиром - от 40 до 70 грн или от 2500 грн за 15 смен, поварам - 60-100 грн, операторам call-центра - 40-50 грн.

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Есть вариант монетизировать хобби. Вязать и продавать пледы, подушки, игрушки. Музыкантов приглашают на корпоративы и развлекательные мероприятия. Можно готовить еду на заказ.

288,9 тыс. безработных украинцев зарегистрировали в ноябре этого года. Это на 29,6 тыс. больше, чем в октябре 2019 года (259,3 тыс.), сообщает Государственная служба статистики.