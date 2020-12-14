Сколько миллирадов потерял госбюджет из-за налоговых льгот за последние 9 лет

Из-за предоставления налоговых льгот власти пытаются поддержать отдельные отрасли экономики или предприятия. Фото: pixabay

В течение 2010-2019 годов государственный бюджет путем предоставления налоговых льгот предпринимателям получил 776,8 млрд грн налоговых поступлений. Местные бюджеты - 49,9 млрд грн.

Суммы посчитали в ценах 2019-го, говорится в результатах исследования Центра анализа общественных финансов и публичного управления Киевской школы экономики.

"Из-за предоставления налоговых льгот власти пытаются поддержать отдельные отрасли экономики или предприятия. В то же время в Украине не сформирован свод правил и принципов их предоставления. А главное - нет оценки социально-экономического воздействия предоставления льгот, и того, какие именно предприятия больше всего выигрывают от их внедрения", - говорят аналитики.

Они убеждены, что налоговые льготы предоставляются не по принципу поддержки инновационных отраслей, а тем сферам, которые имеют наибольшее лобби в парламенте.

"Кроме того, льготы используют как инструмент торга для голосования за важные правительственные законопроекты, например, законы о государственном бюджете. В частности за последние 5 лет 75% всех льгот принято именно в "бюджетный период", - говорится в сообщении.

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Аналитики говорят, что эти цифры учитывают только официальную статистику налоговых органов и не учитывают ряд скрытых инструментов льготного налогообложения. Речь идет о временных стимулирующих ставках рентной платы для новых месторождений, специальном режиме налогообложения для аграрного сектора, использовании крупным бизнесом упрощенной системы минимизации налогов.

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