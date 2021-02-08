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понедельник, 08 февраля 2021 16:37

Сколько миллионеров в Украине налоговая насчитала за январь

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Сколько миллионеров в Украине налоговая насчитала за январь
Наибольшую долю доходов украинцы получили в виде наследства. Фото: pexels.com

В январе 2021 года граждане Украины подали 13 тыс. деклараций об имущественном состоянии и доходах и задекларировали полученные в 2020 году доходы на общую сумму 2,8 млрд грн.

Сумма налога на доходы физических лиц, самостоятельно определенная к уплате, составляет 90 млн грн, сумма военного сбора - 12,7 млн грн, говорится в сообщении ГНС.

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Наибольшую долю доходов украинцы получили в виде наследства/подарков - 446 млн грн. Прочие доходы составили 462 млн грн и иностранные доходы - 124 млн грн. Доходы в сумме свыше 1 млн задекларировали 336 человек.

Активно декларируют доходы жители Кировоградской области и. Киева - ими подано по 1,4 тыс. деклараций. Наибольшие суммы налогооблагаемых доходов были задекларированы жителями Полтавской и Сумской областей: почти по 10 млн грн, из иностранного дохода и дохода от продажи инвестиционного актива.

В Украине налог на недвижимость будут считать не от ее объема, а учитывая стоимость жилья. Согласно предложению, ставка налога составит до 0,02% оценочной стоимости недвижимости.

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