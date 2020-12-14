Сколько квартир в Польше купили украинцы

Последний пик активности в покупке квартир приходился на 2015 год. Фото: unsplash

В прошлом году в Польше украинцы приобрели 3,2 тыс. квартир.

Это на 40% больше всей недвижимости, которую купили иностранцы 2019 года, сообщает tsn.ua.

В прошлом году среди заграничной недвижимости больше всего украинцы инвестировали в польскую.

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Последний пик активности в покупке квартир приходился на 2015 год. Чаще всего жилье покупали в Варшаве, Кракове, Вроцлаве, Познани и Гданске.

В ноябре в Киеве приобрели недвижимости на общую сумму $29,8 млн, что на 4% меньше октябрьских показателей.