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вторник, 28 января 2020 21:10

Сколько квартир купили украинцы в прошлом году

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Сколько квартир купили украинцы в прошлом году
В четвертом квартале 2019-го зарегистрировали на 10,5% больше сделок с недвижимостью, чем в аналогичный период 2018-го. Фото: ua.igotoworld.com

В последнем квартале 2019 года в Украине провели 97 698 сделок купли квартир и жилых домов.

Кроме того, украинцы подписали 54 800 сделок купли-продажи земельных участков, пишет dom.ria.

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Также заключили 32 757 сделок дарения квартир и жилых домов.

Таким образом, в четвертом квартале 2019-го зарегистрировали на 10,5% больше сделок с недвижимостью, чем в аналогичный период 2018-го.

В прошлом году квадратный метр в новостройках в среднем подорожал на $72, или 13,5%. В гривне из-за укрепления курса цена упала на 4,6%.

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