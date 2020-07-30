Сколько картофеля выращивают украинцы

Традиционно в Украине собирают 40-45 т картофеля с гектара. Фото: pixabay.com

В Украине 95% всего картофеля выращивает население. Остальное - промышленные хозяйства, рассказала Gazeta.ua исполнительный директор Украинской ассоциации производителей картофеля Оксана Руженкова.

"Традиционно в Украине собирают 40-45 тонн картофеля с гектара. Однако в прошлом году из-за засухи промышленные хозяйства собрали 28-34 тонн с гектара. Население преимущественно выращивает отечественные сорта картофеля такие как "Славянка", "Щедрик". Промышленные хозяйства предпочтение отдают иностранным сортам - "Белларозза", "Гранада", "Ривьера", "Аризона", "Королева Анна", - говорит Руженкова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Эксперты объяснили, почему резко подешевела картошка

По ее словам, Украине не хватает картофелехранилищ.

"За последние 5 лет пригодность к использованию потеряли картофелехранилища на 300 тысяч тонн картофеля. Сейчас есть мощности для хранения 350 тысяч тонн. А внутренняя потребность составляет 1,5 миллиона тонн. В среднем на возведение одного профессионального хранилища объемом 10 тысяч тонн понадобится 100 миллионов гривен", - объясняет эксперт.

Полную версию интервью с Оксаной Руженковою читайте здесь.