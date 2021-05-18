Сколько денег вернули украинцам за некачественные товары и услуги

7,22 млн грн потребителям вернули за некачественные товары и услуги. Фото: Елена Луценко

13,4 тыс. жалоб и предложений прислали украинцы в Госпродпотребслужбу с начала года. Это на 3 тыс. больше, чем за первые четыре месяца 2020-го.

7,22 млн грн потребителям вернули за некачественные товары и услуги. В прошлом году за аналогичный период было 4,76 млн грн.

Проверили 2929 предприятий, обнаружили 821 нарушение. Удовлетворили 7 тыс. обращений. В прошлом году было 5 тыс. обращений.

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"Около половины всех обращений касались качества предоставления услуг. На втором месте - по качеству непродовольственных товаров. На третьем - приобретение товаров через интернет. Другие обращения касались качества продовольственных товаров. Чтобы украинцам было проще и удобнее обращаться к нам, мы разработали чат-бот в Telegram, который уже около месяца работает в тестовом режиме", - рассказала председатель Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая.

Украинцам советуют тщательно выбирать кофе перед покупкой. Почти половина растворимого кофе в стране является фальсификатом. Фактически люди покупают кофейный напиток, содержащий различные добавки.