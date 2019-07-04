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четверг, 04 июля 2019 10:59

Сколько денег украинцы тратят в Польше

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Сколько денег украинцы тратят в Польше
Украинцы преимущественно покупают польские продукты, бытовую химию, стройматериалы. Фото: NASHAPolsha

В Польше украинцы тратят больше денег на одного человека по сравнению с туристами других стран.

Активно покупают товары, потому что в Польше цены ниже. Кроме того, на рынке меньше поддельной продукции через стандарты качества ЕС, пишет ubr.ua.

Так, украинцы в среднем тратят 800 злотых во время одного путешествия в соседнюю страну, или 5,5 тыс. грн. Это почти на 60% больше, чем тратят другие туристы.

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Украинцы преимущественно покупают польские продукты, бытовую химию, стройматериалы. Одним из самых популярных товаров в Польше являются автомобили.

За первый квартал 2019-го украинцы в Польше оставили 1,6 млрд злотых - более 11 млрд грн. За этот период соседнюю страну посетили 4,3 млн наших граждан.

Сравнили стоимость продуктов в Киеве и в Варшаве. Один литр молока стоит в Киеве в среднем 24,6 грн, в Варшаве - 2,6 злотых (18,2 грн). Килограмм риса в Украине стоит 27,6 грн, в Польше - в 3,4 злотых (23,6 грн). Разница в стоимости сыра в Киеве и Варшаве составляет 4,08%, в пользу Польши.

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Дата
04
июля

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