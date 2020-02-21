Сколько денег украинцы тратят на покупки в интернете

70% украинцев в возрасте от 16 лет пользуются интернетом. Треть из них, или более 7 млн ​​граждан, предпочитают онлайн-покупки.

Чаще всего в интернете покупают бытовую технику и электронику. Преимущественно спрос приходится на миксеры, фены, утюги, смартфоны, планшеты, сообщает olx.ua.

Средний чек за последние 3 месяца составил 2190 грн.

Автор: olx.ua В тройку самых популярных товаров в интернете входит косметика и парфюмерия.

Также в интернете покупают одежду. В тройку самых популярных товаров входит косметика и парфюмерия. В среднем на покупки в этой категории тратили 830 грн.

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Украинцы хотят в интернете больше покупать медицинских препаратов, заказывать доставку готовых блюд, пищевых продуктов, обуви и книг.

В интернете товары чаще всего покупают женщины. Составляют около 80% от всех покупателей. По результатам исследования Nielsen, больше всего заинтересованы в онлайн-шопинге молодежь до 25 лет и люди в возрасте от 25 до 34 лет, которые хорошо зарабатывают. Старшее поколение - от 50 до 65 лет чаще ходит в обычные магазины.