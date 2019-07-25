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четверг, 25 июля 2019 12:47

Сколько денег украинцы оставляют в интернет-магазинах: исследование

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Украинцы в интернете чаще всего покупают бытовую технику, электронику, одежду и косметику. В среднем на одну покупку тратят 240 грн.

Товары в сети покупает каждый третий интернет-пользователь. Около 82% делают от 5 до 20 покупок в год. Еще 17% - более 20, свидетельствуют результаты исследования GfK.

По сравнению с прошлым годом выросли продажи аксессуаров и товаров для дома.

Автор: olx
  Интернет-покупатели в основном люди в возрасте 26-35 лет. Их средний доход составляет около 5600 грн.
Интернет-покупатели в основном люди в возрасте 26-35 лет. Их средний доход составляет около 5600 грн.

В интернете товары покупают, потому что они стоят дешевле, чем в обычных магазинах. Те, кто покупает одежду и мобильные телефоны, объясняют, что им удобнее заказать товар онлайн, чем ходить по магазинам.

Больше всего людей, которые покупают товары в интернет-магазинах, в Центральной Украине - 24%. В Западной в интернете скупаются 23% граждан. Только в Киеве - 10%.

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Интернет-покупатели в основном люди в возрасте 26-35 лет. Их средний доход составляет около 5600 грн. Средний доход лица, которое не покупает онлайн - 3900 грн.

Чаще всего покупатели заказывают курьерскую доставку товаров. С начала 2019-го через olx -доставку осуществили более 400 тыс. отправлений. Ежедневно отправляют около 3,5 тыс. товаров.

Рассчитываются за покупки преимущественно по безналу. На втором месте - оплата курьеру наличными. Реже оплачивают товар по накладной.

Запросы пользователей Android и iPhone отличались. Последние чаще всего искали продукцию Apple и аксессуары к ней. В категории "транспорт" оба чаще всего искали мотоциклы. Правда во второй пятерке по популярности товаров вкусы разделились. Пользователи Android искали трактор и Ниву, - iPhone - BMW и товары в рассрочку.

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