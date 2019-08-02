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пятница, 02 августа 2019 21:10

Сколько денег тратят украинцы на покупки в Интернете

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Сколько денег тратят украинцы на покупки в Интернете
Мужчины на заказ со смартфона тратят около 432 грн, женщины - 330 грн. Фото: Глобал Кредит

За первое полугодие 2019 года украинцы на покупки в Интернете потратили 11,7 млрд. грн. Это на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Средний чек - 866 грн.

Чаще всего покупают в онлайне технику и электронику, одежду, обувь, косметику, парфюмерию, книги, подарки и товары для хобби (пряжу, ткани, декор для шитья и рукоделия), по данным группы компаний EVO.

С помощью смартфонов, заказали товаров на 2,7 млрд. грн. Это на 76% больше, чем за аналогичный период 2018-го. 40% "мобильных" покупателей - это люди в возрасте 25-35 лет. Мужчины на заказ со смартфона тратят около 432 грн, женщины - 330 грн.

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За пол года украинцы потратили 213 млн грн на покупку товаров с рук. Это на четверть больше, чем в прошлом году. За вещи в хорошем состоянии отдавали в среднем 258 грн. Самые популярные товары - женские платья, босоножки, футболки, кроссовки, джинсы.

Больше всего людей, которые покупают товары в интернет-магазинах, в центральной Украине - 24%. На Западе - 23% граждан, в Киеве - 10%. Рассчитываются за покупки преимущественно по безналу. На втором месте - оплата курьеру наличными.

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