Сколько денег тратят на разведку Украина, Россия и страны Запада

В Украине разведку финансируют значительно меньше, чем в России или странах Запада.
Из анализа открытых данных, на 2019-й запланировали финансирование разведки на уровне 2,7 млрд грн (чуть больше 90 млн евро. - Gazeta.ua), сообщил координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец.
По его словам, на 2019 год для всей национальной разведки США (включая ЦРУ, АНБ и т.д.) запланировали финансирование на уровне $86 млрд.
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"Можно для более качественного" погружения "в эту цифру сравнить ее с всем бюджетом Украины (около $40 млрд)", - подчеркивает он.
Эксперт отмечает, что "проигрывает" украинская разведка и своим прямым врагам с российской ГРУ.
"2018 год, эти" милые ребята "под крылом незабываемого господина Суркова напакостили в мире, и в том числе в нашей стране на $5 млрд. С таким бюджетом можно не только Скрипалей травить... прямо в Британии и удерживать ораву боевиков на оккупированной части украинского Донбасса, а вообще вербовать пингвинов в Антарктиде (еще и "себе на карман" останется)", - отмечает Машовец.
Принимая во внимание более мирные страны, он приводит пример Германии, которая, имея возможность получать развединформацию из "альтернативных источников", включая союзников по НАТО, а также США, где более 700 млн евро в год тратят на свою службу информации.
"Все эти показатели можно сравнить с открытыми данными по нашим изысканиям, прописанным в бюджете на 2019 год, и сразу же понять, что разрыв не просто огромный, а колоссальный", - подчеркивает Машовец.
В связи с этим он отмечает, что "мы можем как угодно менять и реформировать свои разведки, увеличивать или уменьшать им штаты, перетаскивать с места на место или устраивать им 100% "ротации", однако очевидно одно - пока там не будет функционировать... "скелет" спецов-мультиинтелектуалов на постоянной основе, способных в кратчайшие сроки окунуться в ту или иную проблему и выдать эффективный результат (прогноз) с соответствующим материально-техническим обеспечением, толку не будет .
"И самое главное. Помним, что страны, которые экономят на разведке, остаются на обочине политической жизни и экономического благосостояния, превращаясь в объект международной политики. А в худшем случае - наша государственность вполне может стать неким "предметом для дискуссий "между более сильными и продвинутыми", - резюмировал эксперт.
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