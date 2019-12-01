Сколько денег получил бюджет после продажи государственных объектов

Государство получило 108,5 млн грн. Фото: РБК

108,5 млн грн получит бюджет от продажи трех объектов государственной собственности.

Крупнейшим среди проданных государственных объектов является оптовый рынок в Броварах. За него получили 44,5 млн грн, что в 10 раз больше стартовой цены, сообщает пресс-служба Кабинета министров.

По 3,5 млн грн продали "Центр по сертификации строительных материалов, изделий и конструкций". Цена выросла в 13 раз.

Фонд госимущества продал 100% государственного пакета акций "АО Украина Туристическая". Его цена была на 35% больше стартовой.

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"Фонд госимущества должен продолжить работу по 415 объектов из 500, которые правительство недавно передало в Фонд государственного имущества", - говорится в сообщении.

Правительство нашло деньги на выплату больничных и декретных в 2019 году. Бюджет Фонда социального страхования был увеличен на 1,4 млрд грн, сообщает пресс-служба Минсоцполитики.