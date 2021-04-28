Сколько будет стоить доллар в майские праздники

Учитывая затяжные выходные, ожидать стремительного укрепления гривни не стоит. Фото: pixabay.com

Гривна начала укрепляться с прошлой недели за счет потока положительных новостей, рассказал в комментарии Gazeta.ua Максим Пархоменко, аналитик компании "Альпари".

"Тенденцию усиливает успешное размещение еврооблигаций на сумму более 1 миллиарда долларов. Спрос на украинские ценные бумаги был практически вдвое выше, чем предложенный выпуск Минфина. За счет чего удалось снизить процентную ставку. Это позволяет улучшить бюджетную политику и стабилизировать валютный рынок", - говорит аналитик.

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Впереди украинцев ждут длинные майские выходные. По мнению эксперта, на валютном рынке в настоящее время ожидается затишье и стабилизация курса доллара на уровне в 27,80 грн.

"Учитывая затяжные выходные, ожидать стремительного укрепления гривны не стоит. Текущий курс уже включает в себя все положительные моменты", - подытожил Максим Пархоменко.

На текущей неделе аналитики прогнозировали умеренное снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке будет торговаться вблизи 27,80 грн. Наличный доллар в банках будет стоить 27,70/27,90 грн.

Национальный банк Украины на 28 апреля установил курс доллара на уровне 27,77 грн. Это на 9 коп. меньше, чем было вчера.