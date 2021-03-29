Сколько будет стоить доллар к концу недели: прогноз аналитика

 
Ексклюзивы
1/5
Почему предмет "Основы христианской этики" не может быть обязательным в школе
Почему предмет "Основы христианской этики" не может быть обязательным в школе
Просмотров: 171
Можно ли допускать к обучению невакцинированных школьников - мнение эксперта
Можно ли допускать к обучению невакцинированных школьников - мнение эксперта
Просмотров: 135
Россия обречена быть украинским противником – Казарин
Россия обречена быть украинским противником – Казарин
Просмотров: 477
Как сделать детей более ответственными
Как сделать детей более ответственными
Просмотров: 117
Звонить в экстренные службы и оказывать медицинскую помощь: когда учить этому ребенка
Звонить в экстренные службы и оказывать медицинскую помощь: когда учить этому ребенка
Просмотров: 135
Экономист рассказал, как повысить прожиточный минимум в Украине
Экономист рассказал, как повысить прожиточный минимум в Украине
Просмотров: 477
"Внукова жена меня поедом ела. Сказала, что хочу бежать" - как выживает "бабдом" в глубинке
"Внукова жена меня поедом ела. Сказала, что хочу бежать" - как выживает "бабдом" в глубинке
Просмотров: 2997
Пробное ВНО не нужно - эксперт
Пробное ВНО не нужно - эксперт
Просмотров: 144
Будущее Крыма будут решать россияне-колонизаторы
Будущее Крыма будут решать россияне-колонизаторы
Просмотров: 432
Учителя ориентируются на прошлое - как школьники объясняют провалы на ВНО
Учителя ориентируются на прошлое - как школьники объясняют провалы на ВНО
Просмотров: 315
Фото
Все фото
7
3
5
5
8
Открывают музеи и перерабатывают мусор: успешные малые бизнесы на востоке Украины
Открывают музеи и перерабатывают мусор: успешные малые бизнесы на востоке Украины
В Днепре началось строительство нового аэропорта
В Днепре началось строительство нового аэропорта
Поляки не будут платить за &quot;понты&quot; - украинка об особенностях открытия сети кофеен
Поляки не будут платить за "понты" - украинка об особенностях открытия сети кофеен
Украинка шокировала ценами на аренду жилья в Бразилии
Украинка шокировала ценами на аренду жилья в Бразилии
В Украине начнут собирать американские вертолеты &quot;Ирокез&quot;
В Украине начнут собирать американские вертолеты "Ирокез"
Видео
Все видео
Зеленский пообещал увеличить помощь во время жесткого карантина
Зеленский пообещал увеличить помощь во время жесткого карантина
Украинским работникам может не хватить работы в ЕС
Украинским работникам может не хватить работы в ЕС
Зеленский в видео подколол предшественников
Зеленский в видео подколол предшественников
Торговая сеть прекратила сотрудничество с блогершой, которая любит РФ
Торговая сеть прекратила сотрудничество с блогершой, которая любит РФ
Украина подписала газовые соглашения с РФ
Украина подписала газовые соглашения с РФ
Интервью
1/5
"Преступникам достаточно легко похитить такие автомобили" - юрист рассказал, какие модели исчезают чаще всего
"Преступникам достаточно легко похитить такие автомобили" - юрист рассказал, какие модели исчезают чаще всего
Просмотров: 846
Россия обречена быть украинским противником – Казарин
Россия обречена быть украинским противником – Казарин
Просмотров: 477
Будущее Крыма будут решать россияне-колонизаторы
Будущее Крыма будут решать россияне-колонизаторы
Просмотров: 432
Мертвых путают в моргах. А обшитые гробы родом из СССР- владелец ритуальной службы
Мертвых путают в моргах. А обшитые гробы родом из СССР- владелец ритуальной службы
Просмотров: 1152
Почему дети не делятся проблемами с родителями
Почему дети не делятся проблемами с родителями
Просмотров: 423
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
28 марта 2021
Просмотров: 846
Незрозуміла політика
– Біда сталася. Мене обікрали. Всі гроші витягнули, – каже дружина. На Мінському масиві в Києві з її сумочки витягнули 1400 гривень. ...
понедельник, 29 марта 2021 21:10

Сколько будет стоить доллар к концу недели: прогноз аналитика

  Комментировать
Сколько будет стоить доллар к концу недели: прогноз аналитика
Спред между средними продажей и покупкой расширился с 0,6% до 0,8%. Фото: unsplash

На этой неделе аналитики прогнозируют умеренный рост курса доллара к гривне.

Доллар на межбанке в пятницу может торговаться вблизи 28,1 грн, а наличный в банках - вблизи 28 - 28,2 грн, говорит старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

По его словам, на прошлой неделе курс доллара к гривне уверенно вырос на всех сегментах валютного рынка на 0,8-1%.

"С прошлого понедельника официальный курс доллара США вырос с 27,72 до 27,97 грн. По данным компании "УкрДилинг", спрос-предложение доллара на межбанке выросли с 27,68 - 27,69 к 27,95 - 27,96 грн", - говорит эксперт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Минимальная пенсия может вырасти - Минсоц

Он добавляет, что средние курсы покупки-продажи наличного доллара в банках за неделю выросли с 27,60 - 27,77 грн до 27,82 - 28,03 грн.

"При этом спред между средними продажей и покупкой расширился с 0,6% до 0,8% за счет более быстрого роста курса продажи по сравнению с покупкой", - отметил Вадим Иосуб.

После снятия судна Ever Given с мели в Суэцком канале цены на нефть снизились более чем на 2%.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Сколько будет стоить доллар к концу недели: прогноз аналитика». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
29
марта

В воздух поднялся первый гидроплан

Украинское оружие больше не будут поставлять оккупантам

Президент США принял украинского путешественника

Открыли самый длинный мост Европы

Остановился Ниагарский водопад. Прогнозировали конец света

Делом жизни Ивана Огиенко был перевод Библии

В США опубликовали важный репортаж из украинских сел

Умерла девушка, которую изнасиловали, душили и подожгли в куче мусора

Самое читаемое
Студентка бросила учебу и разбогатела на продаже откровенных фото
Студентка бросила учебу и разбогатела на продаже откровенных фото
6
 Просмотров: 7605
Как выглядели крымские курорты в 1960-х - подборка фото
Как выглядели крымские курорты в 1960-х - подборка фото
14
 Просмотров: 6651
Евгения Власова спела свою легендарную песню с участником на &quot;Голосе страны&quot;. Видео
Евгения Власова спела свою легендарную песню с участником на "Голосе страны". Видео Просмотров: 5571
Самую татуированную женщину страны затравили в сети за необычную внешность: &quot;горячие&quot; фото тату-модели
Самую татуированную женщину страны затравили в сети за необычную внешность: "горячие" фото тату-модели
7
 Просмотров: 5526
&quot;Сотрудники издевались, зная, что не могу вернуться в оккупированный Донецк&quot;
"Сотрудники издевались, зная, что не могу вернуться в оккупированный Донецк"
 Просмотров: 4275
Экономика
В Украине существенно выросла средняя заработная плата
В Украине существенно выросла средняя заработная плата 1 Просмотров: 189
Не нашли место пребывания: экс-главу правления Приватбанка объявили в розыск
Не нашли место пребывания: экс-главу правления Приватбанка объявили в розыск Просмотров: 198
Украинцы назвали бедность главной угрозой обществу - опрос
Украинцы назвали бедность главной угрозой обществу - опрос Просмотров: 333
Visa разрешила рассчитываться криптовалютой
Visa разрешила рассчитываться криптовалютой Просмотров: 81
Минимальная пенсия может вырасти - Минсоц
Минимальная пенсия может вырасти - Минсоц Просмотров: 531
Больше всего комментируют
7
В Раду может попасть организатор "референдума ДНР" и обладатель российского паспорта
3
Уволенный Тупицкий созывает заседание КСУ
2
Гороскоп на 28 марта: кого ждет финансовый взлет
2
Резников рассказал о видении правительства по восстановлению Донбасса
2
"Невозможно гарантировать безопасность" - Мендель о выборах на Донбассе
Голосов: 26343
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть