Сколько будет стоить доллар к концу недели: прогноз аналитика

Спред между средними продажей и покупкой расширился с 0,6% до 0,8%. Фото: unsplash

На этой неделе аналитики прогнозируют умеренный рост курса доллара к гривне.

Доллар на межбанке в пятницу может торговаться вблизи 28,1 грн, а наличный в банках - вблизи 28 - 28,2 грн, говорит старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

По его словам, на прошлой неделе курс доллара к гривне уверенно вырос на всех сегментах валютного рынка на 0,8-1%.

"С прошлого понедельника официальный курс доллара США вырос с 27,72 до 27,97 грн. По данным компании "УкрДилинг", спрос-предложение доллара на межбанке выросли с 27,68 - 27,69 к 27,95 - 27,96 грн", - говорит эксперт.

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Он добавляет, что средние курсы покупки-продажи наличного доллара в банках за неделю выросли с 27,60 - 27,77 грн до 27,82 - 28,03 грн.

"При этом спред между средними продажей и покупкой расширился с 0,6% до 0,8% за счет более быстрого роста курса продажи по сравнению с покупкой", - отметил Вадим Иосуб.

После снятия судна Ever Given с мели в Суэцком канале цены на нефть снизились более чем на 2%.