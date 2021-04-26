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понедельник, 26 апреля 2021 21:10

Сколько будет стоить доллар до конца недели - прогноз

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Сколько будет стоить доллар до конца недели - прогноз
Прогнозируют умеренное снижение курса доллара к гривне. Фото: Reuters

На этой неделе прогнозируют умеренное снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться вблизи 27,8 грн. Наличный доллар в банках будет в пределах 27,7/27,9 грн.

"За минувшую неделю курс доллара к гривне незначительно снизился - на 0,3–0,4%", - сообщил Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари.

С прошлого понедельника официальный курс доллара, устанавливаемый НБУ, снизился с 27,98 до 27,90 грн. Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "УкрДилинг", за это же время снизились с 27,98/28 до 27,87/27,89.

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Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю снизились с 27,87/28,06 до 27,79/27,98.

Национальный банк Украины на 26 апреля установил курс доллара на уровне 27,90 грн. Это на 16 коп. меньше, чем было перед выходными.

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26
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