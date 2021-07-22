Скольких людей содержит один работающий украинец

За счет средств государства в Украине содержат 11 млн безработных. Один официально работающий человек содержит двух безработных.

Автор: Елена ЛУЦЕНКО За счет государственных средств содержится почти 11 миллионов безработных и более 11 миллионов пенсионеров

"Годовой оборот зарплаты в конвертах в стране оценивают почти в полтриллиона гривен. В Украине за счет государственных средств содержится почти 11 миллионов безработных и более 11 миллионов пенсионеров. А выплаты эти осуществляют за счет налогов", - рассказал министр экономики Алексей Любченко в комментарии ТСН.

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За две недели на различных предприятиях Украины обнаружили 2097 нелегальных работников. Люди работали без трудовых соглашений. Гоструда и Государственная налоговая служба проверяет работодателей. Будут штрафовать предпринимателей, которые не задекларировали работников. Больше всего нарушений в Запорожской, Винницкой и Черкасской областях.