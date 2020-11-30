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Скичко и Жмак ставят под угрозу безопасность перевозок и судьбу целой отрасли - СМИ

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Скичко и Жмак ставят под угрозу безопасность перевозок и судьбу целой отрасли - СМИ
Народный депутат Александр Скичко поддержал инициативу "Укрзализныци", согласно которой сроки службы отдельных категорий грузовых вагонов можно будет продолжать до 45 лет.Фото: Униан

Народный депутат Александр Скичко и глава "Укрзализныци" Владимир Жмак своими действиями ставят под угрозу безопасность перевозок и будущее целой отрасли вагоностроения в интересах отдельных грузоотправителей, которые эксплуатируют парк подержанных вагонов.

Об этом пишет "УНИАН".

Издание отмечает, что Скичко поддержал инициативу "Укрзализныци", согласно которой сроки службы отдельных категорий грузовых вагонов можно будет продлевать до 45 лет, которую монополист разработал в противовес решению Мининфраструктуры ограничить срок службы устаревшего подвижного состава, сообщает "Деловая столица".

Летом Кабмин ввел эмбарго на дальнейший ввоз таких вагонов. Однако рынок требовал также представить план списания уже работающего внутри страны б/у парка. По разным оценкам, в течение ближайших 7-9 лет списанию ежегодно подлежит 10-12 тыс. вагонов. Принятие плана модернизации подвижного состава позволит сгенерировать в ближайшие пять лет порядка 10% дополнительного ВВП - около 350 млрд грн, подсчитали вагоностроители. Отсутствие такого плана, наоборот - приведет к уничтожению целой отрасли, а десятки тысяч высококвалифицированных работников останутся на улице, говорится в материале.

Инициатива же "УЗ" - это фактически замораживание сегодняшней ситуации. "По колеям будут продолжать ходить полуразваленные вагоны, которые приводят к авариям стоимостью миллионы гривень, а ремонты такого состава проходят только "на бумаге"... Сроков эксплуатации в 45 лет нет ни в одной европейской стране и даже Россия и Казахстан "выдавливают" свои подержанные вагоны с рынка, среди прочего, и с целью поддержки своих отечественных машиностроителей", - отмечают журналисты.

По мнению издания, инициатива "УЗ" - свидетельство того, что новый глава правления Владимир Жмак уже определился с политическими покровителями и начал работать в их интересах.

Что касается Скичко, то он буквально недавно вместе со Всеукраинским аграрным советом, ассоциацией "Укрметаллургпром", "Укрведтранс", рядом других объединений промышленников стал активно агитировать за отказ от списания вагонов в интересах грузоотправителей. По данным СМИ, основная часть подержанного парка находится в руках компаний Рината Ахметова, Андрея Веревского, Дмитрия Фирташа, а также российской "Смарт-Логистик" и компании Эдуарда Татьянича и Макара Пасенюка из ICU.

"По одной из версий, тему с вагонами и поддержкой "Укрзализныци" Скичко выбрал для себя в качестве приоритетной, чтобы на этой волне занять пост министра инфраструктуры. Его нардеп якобы присмотрел для себя, как только кресло под Владиславом Криклием начало шататься. Однако гораздо более реалистичным выглядит сценарий, что бывший телеведущий может войти в историю как "гробовщик" целой вагоностроительной отрасли, который, пойдя на поводу у меркантильных интересов отдельных участников рынка, поставил их бизнес-задачи выше приоритетов безопасности и развития инфраструктуры страны", - резюмирует издание.

Деловая столица
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