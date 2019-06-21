Скандального туроператора снова оштрафовали

В январе Киевское областное отделение АМКУ уже накладывало штраф 68 тыс грн на туроператора за ложную рекламу о "лидерстве" компании на рынке. Фото: Join UP!

Антимонопольный комитет во второй раз оштрафовал украинского туроператора Join Up.

Штраф 1,5 млн грн наложили, ведь туроператор предлагал клиентам услуги авиакомпаний "МАУ" и "Роза ветров". Однако ни с одной не имел соответствующих соглашений, пояснили в АМКУ.

Там подчеркнули, что имеют обращения граждан, пострадавших из-за этого.

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В январе Киевское областное отделение АМКУ уже накладывало штраф 68 тыс. грн на туроператора за ложную рекламу о "лидерстве" компании на рынке.

Туристический оператор Join Up! принадлежит владельцам авиакомпании SkyUp Татьяне Альбе и Юрию Альбе.

В конце мая украинская авиакомпания Join up задержала сразу 11 рейсов. Изменения в расписании рейсов произошли преимущественно по техническим причинам. В прошлом году несколько раз рейсы задерживали более, чем на сутки. Например, вылета в турецкий Бодрум сутки ждали 170 пассажиров.