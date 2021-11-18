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четверг, 18 ноября 2021 14:33

Системы обучения и вознаграждения "Метинвеста" признаны лучшими в Украине

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Системы обучения и вознаграждения &quot;Метинвеста&quot; признаны лучшими в Украине
Горно-металлургический университет "Метинвест Политехника" победил в номинации "Обучение и развитие"

Группа "Метинвест" получила признание профессионалов в сфере управления персоналом на всеукраинской премии HR Pro Awards 2021, где проекты представили более 70 компаний из 15 отраслей экономики страны.

Первый в Украине негосударственный горно-металлургический университет "Метинвест Политехника" победил в номинации "Обучение и развитие", а индивидуальный социальный пакет "Мой выбор" – в номинации "Вознаграждение и признание", сообщает пресс-служба группы.

В пресс-службе напомнили, что новый технический университет в Мариуполе примет первых студентов уже в 2022 году. Преподавать в вузе будут 22 кандидата и 12 докторов наук, а также практики из Всемирной ассоциации производителей стали (worldsteel), Европейского сообщества по охране труда (ESOSH) и других международных организаций.

"Метинвест Политехника" разработал современные образовательные программы и получил необходимые лицензии Министерства образования и науки Украины. Техническое образование по международным стандартам получат 310 бакалавров и 240 магистров, которые будут обучаться по дуальной системе девяти востребованным специальностям.

В центре Мариуполя продолжается строительство учебного корпуса вуза по проекту нидерландского бюро MASA Architects архитектора Хироки Мацууры. Это будет полноценный студенческий городок европейского уровня, который включает общежитие, спортивную инфраструктуру и парк.

"Метинвест Политехника" уже подписал договора о сотрудничестве с Высшей школой управления охраной труда в Катовице, берлинской Академией сырьевых материалов Европейского института и технологий, КПИ имени Игоря Сикорского, Черниговской политехникой и Днепровским государственным техническим университетом. Это позволит студентам участвовать в обменных программах, получать доступ к образовательным ресурсам и претендовать на двойные дипломы.

В университете будут созданы современные лаборатории для студентов. Оборудование и технологии предоставят мировые лидеры: Microsoft, Siemens, Schneider Electric, Honeywell Ukraine, Festo, UVEX и DEZEGA.

Второй проект-победитель – индивидуальный социальный пакет "Мой выбор", который действует для более 60 тысяч сотрудников основных украинских производственных предприятий и IT-компании "Метинвест Диджитал".

Каждый сотрудник может выбрать годовой набор благ из шести опций: обучение и развитие, оздоровление, развлечения и отдых, отпуска и выходные, транспорт и поездки, а также другие льготы для семей сотрудников.

Ежегодно перечень опций обновляется и пополняется в соответствии с запросами коллектива. Например, в 2022 году в соцпакете впервые появятся летние путёвки за границу.

В последнее время сотрудники чаще всего выбирали медицинскую страховку, ежемесячное пополнение мобильного телефона, сертификаты в семейные и детские развлекательные центры, отдых по путевкам и занятия спортом для всей семьи.

Всеукраинскую ежегодную премию HR Pro Awards учредила Украинская ассоциация HR-профессионалов (HR Pro) в 2021 году.

Ее цель – отметить командные и личные достижения представителей профессии, которые помогут повысить уровень профессиональных практик, существующих в Украине.

Экспертами премии стали более 50 представителей украинских и международных компаний из разных городов Украины, которые более пяти лет занимают руководящие должности в сфере HR, и HR-специалисты со степенью МВА, международными сертификацией или профильным образованием.

uaprom.info
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