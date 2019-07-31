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Система закупок за государственные средства требует изменений

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Система закупок за государственные средства требует изменений
Александр Лопатин, основатель компании Интелтек Украины. Фото: НВ

В тот момент, когда энергоэффективность для Украины переросла в энергобезопасность, то есть в вопрос независимости от энергоносителей страны-агрессора, компания Интелтек Украина (ITW Systems) приняла решение расширить свою деятельность и начала работать с муниципальными заказами

Об этом в интервью изданию "НВ" рассказал собственник американо-украинской компании Александр Лопатин.

Несмотря на то, что компания Интелтек Украина самостоятельно в гостендерах не участвует, а выступает партнёром и поставщиком светодиодных решений, со всеми особенностями закупок за государственные средства знакома не понаслышке.

Даже если в тендерных процедурах всё прозрачно, и нет никакой коррупции, сама система закупок за государственные средства требует изменений. Существующие правила закладывают "бомбу замедленного действия", когда заказчик становится заложником тендерной процедуры и часто не имеет возможности получить наилучшее предложение. Потому что наилучшим априори считается самое дешёвое, - утверждает Лопатин.

Бизнесмен отмечает, что цена играет важную роль также и во время коммерческих тендеров. Однако, у коммерческих клиентов есть и другие критерии отбора исполнителя, например, совокупная стоимость приобретения и эксплуатации продукта, сроки окупаемости проекта, стоимость обслуживания, дополнительные сервисы. Каждый из критериев имеет свой вес и влияет на принятие решения. Таким образом, для того, чтобы конкурировать в сегменте светодиодных решений, следует уходить от концепции "сколько стоит лампочка" и рассматривать стоимость проекта в целом.

Другой неприятный момент, от которого не застрахованы участники гостендеров, - недобросовестные методы конкурентной борьбы, к которым иногда прибегают некоторые участники торгов. Это использование "админресурса" и распространение через СМИ неправдивой информации, дискредитирующей репутацию участников-конкурентов или их подрядчиков. "Интелтек Украина недавно столкнулась с такой ситуацией", - отмечает Лопатин.

В противостоянии недобросовестной конкуренции в Украине, мы, как компания с американскими инвестициями, имеем право и можем рассчитывать на поддержку, юридическое сопровождение и защиту наших интересов со стороны Американской торговой палаты в Украине, а также на содействие американских конгрессменов и посольства США. Однако, для того, чтобы украинский и иностранный бизнес чувствовал себя защищённым от грязных методов конкурентной борьбы, ответственность за их применение должна быть отрегулирована государством на законодательном уровне, - резюмирует бизнесмен.

Интелтек Украина (ITW Systems) – компания с иностранными инвестициями и производством в Украине, специализирующаяся на разработке и внедрении комплексных решений в сфере энергоэффективного светодиодного освещения для промышленного, коммерческого и муниципального секторов. На рынке Украины работает с 2010 года. В портфолио компании более 500 проектов различной сложности, среди которых: освещение для станции метро Левобережная, бульвара Леси Украинки, Набережного шоссе в Киеве; паркинг Бориспольского аэропорта, новый терминал Одесского аэропорта; проекты для компаний Coca-Cola, PepsiCo, Procter&Gamble, Nestle, Danone, British American Tobacco, Kraft Foods и многие другие.

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