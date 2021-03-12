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пятница, 12 марта 2021 11:35

Сигареты в Украине стремительно дорожают: цена пачки взлетела на 10 грн

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Сигареты в Украине стремительно дорожают: цена пачки взлетела на 10 грн
Ежегодно в Украине на 20% повышают акциз на сигареты. Фото: pexels.com

В Украине дорожают сигареты. За год пачка сигарет среднего класса подорожала на 10 грн, в премиум сегменте - почти на 11 грн.

Подорожание связано с ростом акцизов. Ежегодно в Украине на 20% повышают акциз на сигареты, пишет Obozrevatel.

Это решение было принято еще несколько лет назад для того, чтобы выполнить директиву ЕС. Согласно ей, украинские акцизы не могут быть меньше, чем европейские.

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За год сигареты с фильтром отечественных марок подорожали с 36,38 до 44,40 грн. Сигареты с фильтром медиум класса - с 41,41 до 51,55 грн, премиум класса - с 48,41 до 59,19 грн. Пачка сигарет без фильтра стоит 39,35 грн, вместо 32,61 грн.

Постепенно стоимость одной пачки достигнет 100 грн. 2021 года средняя цена на пачку украинских сигарет вырастет на 7,9 грн до 49,4 грн, сигарет среднего класса - на 8,9 грн до 57,8 грн, премиум класса - на 12,1 грн до 66,8 грн.

С повышением акциза средняя стоимость украинских сигарет составит 50 грн. В то же время цена импортной пачки премиум класса возрастет почти до 66,8 грн.

В Украине товары для уменьшения вреда табака в ближайшее время резко подорожают. Закон, который вступил в силу в январе 2021 года, увеличил акциз на табачные изделия для электрического нагрева почти вчетверо.

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