Сезон черешни: где ягода стоит дешевле всего

В столице черешню можно купить до 100 грн/кг. Фото: Растениевод

В Украине начали продавать первую черешню. Цены в зависимости от региона колеблются.

Дешевле всего черешню продают там, где выращивают. Так, в Херсоне, Мелитополе и Закарпатье килограмм стоит 40 грн, передает tsn.ua.

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В Славянске черешня стоит 50 грн/кг, в Одессе - 60 грн/кг. В столице ягоду можно купить до 100 грн/кг.

В свежей и вкусной черешни плодоножка должна быть зеленой. Сейчас лучшее время покупать качественную ягоду.

В Украине прогнозируют рекордный урожай черешни. Сезон сбора черешни в этом году начался на 3 недели позже, чем в прошлом году. Это также будет иметь положительные последствия для украинских фермеров. Они смогут продавать черешню за границу, когда практически полностью с рынка уйдет Узбекистан. Останется только предложение турецкой черешни.