"Северный поток-2": Украина готова обсуждать вопрос компенсаций

 
Ексклюзивы
1/5
В силовые структуры Беларуси берут склонных к садизму
В силовые структуры Беларуси берут склонных к садизму
Просмотров: 207
Если в социуме - говно, то так и поем"
Если в социуме - говно, то так и поем"
Просмотров: 288
Кремль берет Лукашенко под контроль, чтобы не рыпался на Запад
Кремль берет Лукашенко под контроль, чтобы не рыпался на Запад
Просмотров: 540
Бунт в КСУ: чего от Зеленского хотят судьи
Бунт в КСУ: чего от Зеленского хотят судьи
6 Просмотров: 1098
Вино Саакашвили и коровы Ляшко: как украинские политики начали лето
Вино Саакашвили и коровы Ляшко: как украинские политики начали лето
Просмотров: 1305
Вытолкнули Притулу, коалиция со "слугами": нардеп рассказал о ситуации в "Голосе"
Вытолкнули Притулу, коалиция со "слугами": нардеп рассказал о ситуации в "Голосе"
Просмотров: 675
Украину неделю будут заливать дожди. Где больше всего
Украину неделю будут заливать дожди. Где больше всего
Просмотров: 1503
Показали иконы на ящиках, в которых "хранили смерть"
Показали иконы на ящиках, в которых "хранили смерть"
Просмотров: 1089
Коронавирус вернется. Назвали даты
Коронавирус вернется. Назвали даты
Просмотров: 1917
Что происходит с ценами на бензин и дизтопливо
Что происходит с ценами на бензин и дизтопливо
Просмотров: 567
Фото
Все фото
11
4
15
15
5
&quot;По 20 гривен за пачку - что это за масло&quot;: какие белорусские товары популярны в Украине
"По 20 гривен за пачку - что это за масло": какие белорусские товары популярны в Украине
Конец эпохи бедности: &quot;слуги народа&quot; носят рубашки за семь средних пенсий
Конец эпохи бедности: "слуги народа" носят рубашки за семь средних пенсий
Курятина, яйца, сахар дешевеют. Масло стабильно дорогое - обзор цен
Курятина, яйца, сахар дешевеют. Масло стабильно дорогое - обзор цен
&quot;Такие куры - дачный вариант. Их подержали до октября, порезали и забыли &quot;
"Такие куры - дачный вариант. Их подержали до октября, порезали и забыли "
Конец эпохи бедности: &quot;слуга народа&quot;, которая получала соцпомощь, носит сумку за 20 &quot;минималок&quot;
Конец эпохи бедности: "слуга народа", которая получала соцпомощь, носит сумку за 20 "минималок"
Видео
Все видео
Ахметов, Порошенко, Пинчук, Медведчук не называют себя олигархами, Коломойскому - безразлично
Ахметов, Порошенко, Пинчук, Медведчук не называют себя олигархами, Коломойскому - безразлично
Ахметов с виллами за миллиарды, Коломойский, ОПЗЖ и российские олигархи: кому украинцы переплачивают за электричество
Ахметов с виллами за миллиарды, Коломойский, ОПЗЖ и российские олигархи: кому украинцы переплачивают за электричество
Опублікували новое расследование о махинациях Коломойского
Опублікували новое расследование о махинациях Коломойского
Зеленский пообещал увеличить помощь во время жесткого карантина
Зеленский пообещал увеличить помощь во время жесткого карантина
Украинским работникам может не хватить работы в ЕС
Украинским работникам может не хватить работы в ЕС
Интервью
1/5
"Дома пишу список покупок. Собираю лотки и мешочки" - как жить без пластиковых пакетов
"Дома пишу список покупок. Собираю лотки и мешочки" - как жить без пластиковых пакетов
1 Просмотров: 648
Зеленский оказался под олигархами
Зеленский оказался под олигархами
Просмотров: 468
Что станет для власти Зеленського политическим самоубиством
Что станет для власти Зеленського политическим самоубиством
Просмотров: 387
Украина может обеспечить себя собственным бензином: что нужно для этого
Украина может обеспечить себя собственным бензином: что нужно для этого
Просмотров: 2691
Спрятать Коломойского, удержать рейтинги - експерт о законе Зеленского
Спрятать Коломойского, удержать рейтинги - експерт о законе Зеленского
Просмотров: 630
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
11 июня 2021
1 Просмотров: 882
Рапсодія розпаду
Україна має неминуче розпастися, розлетітися на клоччя. Занадто бо вона різна. Слобожанщина, скажімо, це щось одне, а Галичина – зовсім інше. ...
воскресенье, 13 июня 2021 22:00

"Северный поток-2": Украина готова обсуждать вопрос компенсаций

  Комментировать
&quot;Северный поток-2&quot;: Украина готова обсуждать вопрос компенсаций
В то же время глава МИД отметил, что российский газопровод прежде всего представляет угрозу безопасности Украины. Фото: sng.today

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова обсуждать вопрос компенсаций за потери от запуска российского газопровода "Северный поток-2".

По его словам, добиться компенсаций Украине намерены Соединенные Штаты Америки. Об этом он заявил в интервью изданию Welt.

"Если нам предложат переговоры о компенсациях, то мы это рассмотрим. Но мы не обязательно согласимся на то, что нам предложат", - заявил Кулеба

В то же время глава МИД подчеркнул, что российский газопровод прежде всего представляет угрозу безопасности Украины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Северный поток" достроят до конца года

"А потому мы говорим, что газопровод должен быть использован как рычаг, чтобы побудить Россию к конструктивной роли в мирном процессе на востоке Украины", - добавил он.

Кулеба рассказал, повлияет ли запуск российского газопровода "Северный поток-2" на транзит газа через украинскую территорию.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Северный поток-2": Украина готова обсуждать вопрос компенсаций». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
13
июня

Показали фото и видео освобождения Мариуполя

От боевиков освободили украинский город

Женщина родила сразу девять детей

Папа помиловал убийцу

11-летняя девочка исчезла по дороге в школу. К поискам привлекли полтысячи людей

Убийцу журналиста отправили за решетку

Самое читаемое
Руководитель штаба морской охраны бежал в Россию - СМИ
Руководитель штаба морской охраны бежал в Россию - СМИ Просмотров: 8109
Меркель разобраться с делом политзаключенного Романа Протасевича
Меркель разобраться с делом политзаключенного Романа Протасевича Просмотров: 6453
Львовские батяры устроили ретро-велопарад - фото
Львовские батяры устроили ретро-велопарад - фото
26
 Просмотров: 3942
Гороскоп на вторую половину июня: астролог шокировала прогнозом
Гороскоп на вторую половину июня: астролог шокировала прогнозом
 Просмотров: 3609
В голове не укладывается: кит выплюнул живого человека
В голове не укладывается: кит выплюнул живого человека Просмотров: 3303
Экономика
Как купить квартиру и не стать жертвой мошенников
Как купить квартиру и не стать жертвой мошенников Просмотров: 81
Цены на газ могут стремительно подскочить - Зеркаль
Цены на газ могут стремительно подскочить - Зеркаль 1 Просмотров: 630
Меркель - Байдену: Важно, чтобы Украина оставалась страной-транзитером газа
Меркель - Байдену: Важно, чтобы Украина оставалась страной-транзитером газа 1 Просмотров: 504
Шмыгаль рассказал о концепции создания Фондового рынка
Шмыгаль рассказал о концепции создания Фондового рынка Просмотров: 153
Какую необычную работу предлагают украинцам
Какую необычную работу предлагают украинцам Просмотров: 567
Больше всего комментируют
6
Бунт в КСУ: чего от Зеленского хотят судьи
5
Сколько Зеленский будет платить преподавателям в Президентском университете
4
В Черновцах коммунальщики устроили кота на работу
2
Куратор батальона "Кривбасс" в "Праве на власть" несколько раз сманипулировал по поводу войны на Донбассе: фактчекинг
2
Скандал на Евро-2020: Украину представили под флагом РФ
Голосов: 26541
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть