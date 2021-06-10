"Северный поток-2" ставит под угрозу инвестиции в водородные проекты Украины - Рябчин

Советник министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Алексей Рябчин: "В случае запуска "Северного потока-2" Украина теряет 2 млрд долл. доходов ежегодно". Фото: Радіо Свобода

Газопровод "Северный поток-2" ставит под угрозу инвестиции в водородные проекты Украины.

Об этом во время форума Democracy In Action сказал советник министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Алексей Рябчин.

"Украина разделяет стремление Европейского Союза в борьбе с изменением климата, готова соответствовать европейскому "зеленому" курсу, а также продвигать декарбонизацию внутри страны. У нас происходят диалоги на высоком уровне по этим вопросам. Кроме того, мы сейчас создаем рынки восстанавливаемых источников энергии, которые в Европе существовали еще 20 лет назад", - сказал Рябчин.

По его словам, Украина готова будет транспортировать "зеленый" водород в ЕС и Германия разделяет это стремление. Но с другой стороны, есть "Северный поток-2", поэтому встает вопрос: как Украина сможет транспортировать водород, если появится этот обходной газопровод?

"Если в Германию будет поступать столько газа из России, то сможет ли Украина рассчитывать на инвестиции в другой энергоноситель? Инвестиции в водород - это один из аспектов "зеленого" курса, который нуждается в уверенности. Наша национальная компания "Нафтогаз" очень серьезно воспринимает вопрос производства водорода и его транспортировки. Сейчас мы проверяем возможности наших газопроводов. Но если будет достроен "Северный поток-2", этот проект будет под вопросом", - высказал мнение Рябчин.

Он напомнил, что в случае запуска "Северного потока-2" Украина также теряет 2 млрд долл. доходов ежегодно, которые сейчас получает за транзит газа.

"Мы имеем очень серьезные климатические цели, исходя из наших возможностей. А Россия вообще не принимает во внимание вопросы окружающей среды", - добавил Рябчин.