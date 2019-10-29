"Северный поток-2". Россия сделала ЕС хитрое предложение

Россия пытается "купить" Европу. Фото: Економична правда

28 октября во время трехсторонних переговоров относительно транзита газа по территории Украины после 2019 года российская сторона поднимала вопрос предоставления разрешения для завершения строительства "Северного потока-2" - газопровода в Европу в обход Украины.

"Этот вопрос поднимался в двустороннем формате, где украинская сторона не присутствовала. Но, как мне сообщили источники из Еврокомиссии, среди аргументов "Газпрома" был один интересный тезис: "Наш проект (то есть "СП2"), не только сугубо коммерческий, но и вполне проевропейский, поскольку в нем есть европейские компании-партнеры. Мы готовы делиться доходами от транспортировки газа с вами". Именно поэтому очень важно понимать перед голосованием за проект закона 2239-1: сохраненные окна для привлечения партнера в капитал оператора ГТС - наш весомый аргумент против "СП2". Мы не можем проиграть конкурентную борьбу за европейских партнеров с "Газпромом". Даже на уровне деклараций. Очень надеюсь, нас услышат", - сообщил в Фейсбук руководитель "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В России заявили, что газопровод "Северный поток-2" готов на 75%

28 октября в Брюсселе завершился очередной раунд переговоров между Украиной, Россией и ЕС о транзите газа. Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович заявил, что разочарован результатами трехсторонних переговоров. В начале мая Россия начала переговоры с Украиной о продлении транзита газа. По мнению главы "Нафтогаза" Андрея Коболева, "Газпром" не успеет построить и запустить обходные газопроводы до конца действия контракта, в то же время, в отличие от 2009 года, Россия не может перекрыть Украине газ.