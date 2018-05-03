"Северный поток-2" начали строить в Германии

Украина, страны Балтии и Польша не поддерживают строительство "Северного потока - 2". Фото: eadaily.com

В Германии начали строительство участка газопровода "Северный поток-2" в обход Украины.

Строить газопровод начали в соответствии с установленными сроками. На площади около 6 га начали работы по выкапывания котлована и закладки фундамента для газовой приемной станции и здания техобслуживания, пишет dw.com.

Правда, в Германии экологическая организация Nabu оспаривает в суде выданный властями разрешение на строительство участка газопровода в прибрежных водах.

Ожидается, что газопровод с конца 2019 года будет поставлять из России в Германию около 55 млрд кубометров газа в год.

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В то же время Швеция, Россия и Дания еще не предоставили соответствующие разрешения на строительство "Северного потока-2" стоимостью 9 млрд евро.

В Дании участок "Северного потока-2" планируют проложить параллельно с уже существующей веткой первого "Северного потока" к югу от острова Борнхольм в 12-мильной морской зоне. В то же время Россия разрабатывает альтернативные маршруты на случай непредвиденных осложнений.

Украина, страны Балтии и Польша не поддерживают строительство "Северного потока - 2". Считают, что это может способствовать усилению позиций России как газового монополиста в Европе.

Кроме Германии, строительство "Северного Потока-2" в своей исключительно экономической зоне позволила Финляндия.