Сертификат ISCC EU расширяет экспортный потенциал агросектора - Семенец

Главный эколог Агроиндустриального холдинга МХП Александр Семенец: "Экологическая направленность компаний - это не только требования законодательства, но и потребителей". Фото: Латифундист

Прохождение добровольной экологической сертификации по международным стандартам помогает модернизировать украинский аграрный сектор. Особенно это касается агрохозяйств и подрядчиков компаний-производителей, ориентированны[ на экспорт.

Об этом в своем блоге на сайте НВ рассказал главный эколог Агроиндустриального холдинга МХП Александр Семенец.

Недавно три предприятия Группы прошли добровольную сертификацию в соответствии с международным стандартом International Sustainability and Carbon Certification (ISCC EU).

По словам эксперта, крупные компании взяли за правило проходить сертификацию добровольно. В Украине десятки операторов аграрного рынка уже подтвердили соответствие глобальным экономическим нормам.

"Сертифицированные компании предоставляют методологическую поддержку собственным независимым поставщикам для того, чтобы последние имели возможность подтвердить международным аудиторам полную прозрачность и соответствие мировым практикам ведения бизнеса. Если учесть, что в крупных иностранных компаний-производителей насчитывается десятки, а то и сотни украинских подрядчиков, сертификация является мощным катализатором модернизации, совершенствования процессов и процедур по всей цепочке поставок", - объясняет Александр Семенец.

Стандарт ISCC EU был создан на основе Европейской директивы по возобновляемым источникам энергии RED. Программа охватывает широкий спектр производственно-агрономических, управленческих, логистических, экологических и социальных аспектов производства биомассы.

Сертификат удостоверяет возможность "стыковки" экологической этики и практики компаний-производителей с соответствующими корпоративными принципами поставщиков товаров и услуг. Это, в свою очередь, повышает стоимость сертифицированной продукции на внутреннем и внешних рынках.

"В цивилизованных странах экологическая направленность компаний стала модным трендом. Ведь это не только требования законодательства, но и потребителей, симпатизирующих именно социально активным брендам, которые беспокоятся об окружающей среде", - гласит Семенец, напоминая о том, что продукция МХП успешно конкурирует на рынках 80 стран.

Сертификаты ISCC EU признаются всеми государствами мира.

Во время проверки на соответствие требованиям международного стандарта аудиторы органов сертификации изучают и оценивают производственно-логистический цикл относительно соответствующего хранения и внесения удобрений поставщиками сырья, бережного использования, защиты земельных и водных ресурсов, контроля и оценки выбросов парниковых газов, возникающих во время выращивания, переработки и транспортировки зерновых.

Кроме того, аудиторы оценивают прозрачность закупок и движения товаров или услуг по цепочке от производителя до потребителя, соблюдение национальных и международных экологических стандартов, охраны труда, корпоративной социальной ответственности.